Serie A, Como-Cremonese apre la 5° giornata: alle 18:00 Juventus-Atalanta
Dopo la Coppa Italia e le competizioni internazionali, oggi torna in campo la Serie A con la quinta giornata di campionato. Un turno che si apre alle 15:00 con la sfida del Sinigaglia tra Cremonese e Como. Due squadre che sono partite forte, i grigiorossi ancora non hanno mai perso in Serie A mentre i lariani hanno già battuto formazioni del calibro di Lazio e Fiorentina. Il sabato di campionato continua alle 18:00 con il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta.
I bianconeri in caso di vittoria potrebbero andare, almeno per 24 ore, in vetta al campionato. Infine, chiude la giornata Cagliari-Inter. Un match delicato per i nerazzurri che devono vincere per dare continuità ai successi contro Ajax e Sassuolo.
