Baschirotto riprende il Como, finisce 1-1 al Senigaglia. Cremonese ancora imbattuta
Il Como di Cesc Fabregas dopo la vittoria della scorsa giornata in casa della Fiorentina vine fermato in casa dalla Cremonese di Davide Nicola. La sfida del Senigaglia si è infatti conclusa 1-1 con gli ospiti che grazie al gol nella ripresa di Baschirotto hanno pareggiato la rete nel primo tempo del solito Nico Paz e che grazie anche ad un cartellino rosso ricevuto nel finale di gara da Jesus Rodriguez hanno mantenuto la loro imbattibilità in Serie A salendo a quota 9 punti in classifica.
