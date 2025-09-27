Ceccarini: "A breve si concretizzerà il rinnovo di Mandragora. Tutto fermo invece per Dodo"
Niccolò Ceccarini, giornalista, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato tra i vari temi, anche di quelli relativi alla situazione dei rinnovi di contratto in casa Fiorentina, con un focus particolare sulla situazione di Rolando Mandragora: "Infine la Fiorentina. Nei prossimi giorni si concretizzerà il rinnovo di Mandragora che firmerà fino al 2028’con un ingaggio i1,8 milioni di euro più bonus. Tutto fermo invece il discorso per quello di Dodo. Difficile che a breve possano esserci passi in avanti. La società viola si aspetta molto da Fagioli.
Il centrocampista ex Juventus non sta vivendo un grande momento. Dalle sue giocate dipendono molto le fortune della Fiorentina. E per questo società e allenatore si aspettano una svolta. Da capire se nella sessione invernale verrà inserito un giocatore in questo settore considerata anche la possibile partenza di Richardson".
