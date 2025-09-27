RFV Piovanelli: "La Fiorentina vista contro il Como rischia di lottare per la retrocessione"

Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola weekend" per parlare delle ultime in vista del derby di domani tra Pisa e Fiorentina. Queste le sue parole: "Le sensazioni per la partita mi raccontano di un Pisa che dovrà lottare fino alla fine per salvarsi insieme ad altre sei squadre. È un campionato a se stante e la squadra di Gilardino dovrà fare punti non solo negli scontri diretti ma anche contro le big come ha fatto la Cremonese a San Siro contro il Milan. Dopo aver visto però Fiorentina-Como si può dire, anche se fa strano, che domani sarà uno scontro tra squadre di bassa classifica. Domenica scorsa ho visto una viola veramente a terra sia moralmente che a livello di gioco. La Fiorentina vista con il Como può rientrare tra le squadre in lotta per la salvezza di cui vi parlavo prima".

Su Kean: A lui piace fare reparto da solo, è un gladiatore, gli piace combattere, ha una carica importante. Fino ad ora è stato messo in campo con un'altra punta ma in quel modo si pestano i piedi. Piccoli per dire a me piace, ma con Kean in rosa è stato un acquisto inutile. Quei soldi si potevano spendere per un ottimo giocatore in mezzo al campo e avere così una spina dorsale più importante".

