Pisa-Fiorentina, ecco i 25 convocati di Stefano Pioli per il derby. Assenti Lampety e Kouame
Ecco la lista dei 25 convocati da Pioli per la sfida Pisa-Fiorentina. Tutti presenti tranne, ovviamente, Lamptey che si è operato al ginocchio e resterà dunque fuori a lungo, così come non è ancora l'ora di Kouamé alle prese con la sua tabella di marcia di recupero nonostante sia tornato in gruppo.
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia
