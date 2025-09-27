Pisa-Fiorentina, ecco i 25 convocati di Stefano Pioli per il derby. Assenti Lampety e Kouame

Oggi alle 18:30Primo Piano
di Redazione FV

Ecco la lista dei 25 convocati da Pioli per la sfida Pisa-Fiorentina. Tutti presenti tranne, ovviamente, Lamptey che si è operato al ginocchio e resterà dunque fuori a lungo, così come non è ancora l'ora di Kouamé alle prese con la sua tabella di marcia di recupero nonostante sia tornato in gruppo.

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia