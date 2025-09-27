Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Cremonese: ancora out Vardy
Sta per partire il quinto turno di campionato e ad aprirlo alle ore 15:00 saranno Como e Cremonese che si affronteranno al Sinigaglia. In vista proprio di questo match sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre:
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Jacobo Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
