Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Cremonese: ancora out Vardy

Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Cremonese: ancora out Vardy
Oggi alle 14:45News
di Redazione FV

Sta per partire il quinto turno di campionato e ad aprirlo alle ore 15:00 saranno Como e Cremonese che si affronteranno al Sinigaglia. In vista proprio di questo match sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre:

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Jacobo Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.