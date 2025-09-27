Gasperini su Pellegrini: "Il problema non è risolto, deve ritrovare continuità"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, avversaria della Fiorentina nell'ultimo turno di campionato prima della sosta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona rispondendo all'ennesima domanda su Lorenzo Pellegrini, che a sorpresa si sta pian piano riprendendo la Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "La società è contenta quando i giocatori fanno bene. La risposta più importante l’ha data Pellegrini.

Ha fatto bene nel derby, ma non solo per il gol. Ma se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo, lui deve ritrovare continuità, forza carattere e personalità. E sono caratteristiche che ha".