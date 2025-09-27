Primavera, la Fiorentina vince 2-1 a Monza: quarta vittoria in campionato per i viola

È da poco terminata al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi la sfida della sesta giornata del campionato primavera tra Monza e Fiorentina. La squadra di Daniele Galloppa si è imposta in casa dei ragazzi di Oscar Brevi per 2-1 grazie alle reti di Kone e Montenegro nel primo tempo. A nulla è servito per il Monza il gol nel finale di Gaye che aveva provato a riaccendere le speranza dei padroni di casa. Per la Fiorentina si tratta del quarto successo in campionato in sei gare disputate.