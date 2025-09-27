Premier, il West Ham esonera Potter e annuncia l'ex Nottingham Espirito Santo

Il West Ham, penultimo in classifica della Premier, dà una svolta in panchina: via Graham Potter, ecco Nuno Espirito Santo. Prima è arrivato il comunicato su Graham Potter, esonerato a meno di nove mesi dal suo arrivo a Londra. "I risultati e le prestazioni registrati nella seconda metà della scorsa stagione e all'inizio della stagione 2025-'26 non hanno soddisfatto le aspettative". Dopo qualche ora il nuovo comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore, ex Nottingham Forest fino al 9 settembre quando fu esonerato dal club dell'ex viola Milenkovic.

"Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore della squadra maschile. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera, quando ci recheremo in Premier League contro l'Everton. Arriva al London Stadium dopo aver alle spalle una carriera da allenatore di tutto rispetto, avendo recentemente guidato il Nottingham Forest alla qualificazione alle coppe europee grazie al settimo posto in Premier League e alle semifinali di FA Cup la scorsa stagione. Pluricampione di campionato e coppa nazionale da giocatore con l'FC Porto e da allenatore con il Wolverhampton Wanderers e l'Al-Ittihad, club della Saudi Pro League, il 51enne è tra gli allenatori più stimati del calcio moderno.

Nuno porta al West Ham United le sue straordinarie capacità di allenatore, il suo acume tattico e le sue qualità di leadership e non vede l'ora di mettersi al lavoro nell'East London. "Sono molto contento di essere qui e molto orgoglioso di rappresentare il West Ham United", ha dichiarato. "Il mio obiettivo è lavorare sodo per ottenere il massimo dalla squadra e garantire che siamo il più competitivi possibile. Il lavoro è già iniziato e non vedo l'ora di affrontare la sfida che ci attende."

Il nuovo allenatore, nato a São Tomé, si è allenato al Rush Green sabato pomeriggio, prima della trasferta allo stadio Hill Dickinson di lunedì sera. Nuno sarà assistito ad interim dagli allenatori dell'Academy Mark Robson, Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine, con ulteriori annunci sulla sua formazione e sullo staff tecnico che verranno fatti a tempo debito. Tutti al West Ham United danno il benvenuto a Nuno nel Club e gli augurano ogni successo per la sua carriera con i Claret and Blue".