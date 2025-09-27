Zazzaroni: "La Fiorentina mi piace molto, prima o poi ingranerà. Derby? Il Pisa metterà il cuore"

Zazzaroni: "La Fiorentina mi piace molto, prima o poi ingranerà. Derby? Il Pisa metterà il cuore"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:01News
di Redazione FV

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Deejay nel corso della trasmissione "Deejay Football Club"commentando così il momento della Fiorentina e le ultime in vista del derby contro il Pisa: "Settimana scorsa dissi che se la Fiorentina non avesse vinto con il Como rischiava la retrocessione. Ha perso ma ovviamente non rischia la retrocessione. A me la squadra piace molto, credo che prima o poi partirà. Sono tanti anni che Pisa e Fiorentina non si incontrano e sicuramente la squadra di casa metterà il cuore. Per me potrebbe finire in pareggio"