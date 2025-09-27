Zazzaroni: "La Fiorentina mi piace molto, prima o poi ingranerà. Derby? Il Pisa metterà il cuore"
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Deejay nel corso della trasmissione "Deejay Football Club"commentando così il momento della Fiorentina e le ultime in vista del derby contro il Pisa: "Settimana scorsa dissi che se la Fiorentina non avesse vinto con il Como rischiava la retrocessione. Ha perso ma ovviamente non rischia la retrocessione. A me la squadra piace molto, credo che prima o poi partirà. Sono tanti anni che Pisa e Fiorentina non si incontrano e sicuramente la squadra di casa metterà il cuore. Per me potrebbe finire in pareggio"
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
