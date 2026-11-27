Serie A, cambiano le regole sulle maglie: nuove opportunità anche per la Fiorentina
Novità in arrivo per le divise da gioco delle società di Serie A, Fiorentina compresa. Come riportato da nss sports, la Lega ha introdotto un nuovo regolamento che entrerà in vigore dalla stagione 2027/28 e resterà valido fino al termine del campionato 2029/30. Diverse le modifiche previste, alcune delle quali particolarmente interessanti anche in chiave viola, soprattutto per quanto riguarda le opportunità commerciali e la valorizzazione dell'identità societaria.
La novità più significativa riguarda la possibilità per gli sponsor tecnici di realizzare maglie da gioco in collaborazione con altri marchi, integrandone il logo nel proprio. Il nuovo regolamento consentirà inoltre alle società di sostituire o integrare il proprio stemma con versioni celebrative in occasione di anniversari o ricorrenze particolari, previa approvazione della Lega. Un'opportunità per la Fiorentina di valorizzare ulteriormente la propria storia, recuperando eventualmente simboli ed elementi grafici appartenenti alla tradizione gigliata.
Sul fronte estetico sarà invece vietato l'utilizzo dei colori oro e argento per le numerazioni, mentre verranno introdotte disposizioni più stringenti per garantire la riconoscibilità delle divise in campo. Cambiano infine le tempistiche per la progettazione delle maglie: i club e gli sponsor tecnici dovranno sottoporre alla Lega i modelli delle divise della stagione successiva entro il 15 febbraio, anziché il 31 marzo. Un anticipo di circa un mese e mezzo che riguarderà anche i kit dei portieri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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