Terzo 0-0 della Serie A tra Venezia e Bologna: stop per Palladino in laguna
Finisce 0-0 l'anticipo della 13esima giornata di Serie A tra Venezia e Bologna. Le cose migliori le fanno i portieri con almeno una parata decisiva per parte, di Skorupski nel primo tempo dopo un suo errore in impostazione, di Stankovic a pochi minuti dalla fine una doppia parata fondamentale per gli uomini di Nicola. Alla fine è un punto per parte, con il Bologna che resta all'ottavo posto in campionato e i lagunari che lasciano l'Udinese all'ultimo posto salendo così a 7 punti, a due di distanza dalla Fiorentina.
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Il rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?di Pietro Lazzerini
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1 Il rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Copertina
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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