B. a Ripoli, consegnate 1200 firme per il no alla fermata della tramvia "Commisso"
Sono 1.203 le firme raccolte per dire no all’intitolazione a Rocco B. Commisso del capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli. A darne conto il sito QuiAntella, che spiega come la petizione, promossa dall’Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli sulla piattaforma Change.org, è stata oggi consegnata al sindaco Francesco Pignotti.
La raccolta era partita l’8 settembre, dopo che il 17 agosto era circolata la notizia dell’intenzione di dedicare all’ex presidente della Fiorentina il capolinea della linea 3.2.1. Una decisione che l’associazione giudica inopportuna, contestando soprattutto l’assenza di un percorso di partecipazione dei cittadini. Il portale rivela inoltre come alla consegna delle firme è arrivata anche una sorpresa: l’associazione ha appreso che il 23 novembre è stata pubblicata la delibera di Giunta che aveva già stabilito l’intitolazione il 9 luglio, diversi mesi prima del lancio della petizione. Un passaggio che alimenta la polemica.
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