Serie A, alle 18.30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Le formazioni
Prima del triplice appuntamento serale e del fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina, la Serie A scende in campo alle 18:30 con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Italiano contro Palladino, entrambi ex tecnici viola, ma in situazioni ben diverse: il Bologna non vince in Serie A dal 22 novembre, mentre l'Atalanta è reduce dalla vittoria casalinga contro la Roma. Nell'altro incontro, Conte vuole proseguire il cammino spedido del Napoli, che domenica affronterà la capolista Inter, contro un Verona sempre più in difficoltà. Di seguito le formazioni delle due partite:
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano
ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
VERONA: Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati