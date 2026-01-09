Bove in Premier League. Romano: "Ha rescisso con la Roma e va al Watford"

Bove in Premier League. Romano: "Ha rescisso con la Roma e va al Watford"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:10News
di Redazione FV

Nuova avventura in vista in Premier League per Edoardo Bove. Come riporta Fabrizio Romano, l'ex centrocampista della Fiorentina - tornato alla Roma dopo il malore in campo del dicembre 2024 - dovrebbe aver finalmente trovato una sistemazione anche se non sarà in Italia come sperava. Grazie alla possibilità di giocare in Inghilterra con il defibrillatore impiantato, il classe 2002 potrà tornare in campo nella squadra di proprietà dei Pozzo. L'operazione - aggiunge l'esperto di calciomercato - è molto vicina alla sua conclusione con la Roma che ha rescisso ieri il contratto con il calciatore.