Brescianini: "Difficile dire di no alla Viola. Ruolo preferito? Mezzala"

Queste le prime parole di Marco Brescianini da nuovo centrocampista viola, ai canali ufficiali della Fiorentina: “Ci metterò tutto me stesso, suderò la maglia fino all’ultimo. Sono in una società con una storia incredibile e spero di ripagare la fiducia. Non ho ancora parlato con i compagni, ma lo farò presto"

Qual è il suo ruolo preferito in campo?

“Nasco come mezzala, ma negli ultimi anni ho giocato anche a due. Ovviamente preferisco essere più vicino alla porta, per inserirmi e segnare, ma dove il Mister mi dirà di mettermi darò sempre il massimo. Esterno sinistro? È un ruolo che ho fatto meno, anche se mi è capitato di giocarci. Nel calcio moderno i ruoli contano relativamente: l’importante è occupare al meglio gli spazi".

Quali obiettivi personali si è posto?

“A una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Ora il momento non è dei migliori, ma negli anni, anche grazie ai tifosi, ha sempre dimostrato di voler ambire a stare in alto. Secondo me ci sono buone prospettive per far bene, sia a livello personale che di squadra"