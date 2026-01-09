Angelo Gregucci su Martinelli: "Si ritaglierà il proprio spazio"
FirenzeViola.it
Durante la conferenza stampa di oggi il tecnico della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha parlato del nuovo innesto dei blucerchiati, Tommaso Martinelli: "Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità".
Ricordiamo che il portiere di proprietà viola si è trasferito a Genova in prestito secco fino a giugno.
