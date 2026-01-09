Cristiano Lucarelli: "La Fiorentina e Vanoli adesso hanno cambiato passo"

Ospite ai microfoni di Lady Radio, Cristiano Lucarelli, ex attaccante e bandiera del Livorno, da pochi giorni allenatore della Pistoiese, ha parlato delle chance di salvezza della Fiorentina: "Ce la deve fare, sono contento che abbia fatto 7 punti nelle ultime gare. A Roma ho visto la presa di coscienza di una squadra che vuole salvarsi e deve salvarsi, utilizzando la spada e non il fioretto. Peccato per la vittoria sfumata nel finale ma ho visto un cambio di passo da Vanoli.

Se riesce a immedesimarsi nelle squadre che devono salvarsi negli scontri diretti verranno fuori i valori tecnici diversi. Capisco l'ambiente e i tifosi che si erano fatti delle idee diverse sulla stagione, ma il tifoso fiorentino sa stringersi intorno alla squadra, senza incartarsi in situazioni che possono danneggiare . E adesso non bisogna cercare colpevoli ma bisogna essere tutti uniti per raggiungere la salvezza, che è il bene della Fiorentina. Poi sarà il momento di cercare capri espiatori, e correggere cosa non ha funzionato".