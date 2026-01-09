Calciomercato CSC Flash, il punto su De Vrij-Dodo. La Sampdoria piomba su Viti

Altri aggiornamenti di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Arriva Brescianini.

Il giocatore ha sostenuto le visite mediche ed è stato ufficializzato dalla Fiorentina. E' già disponibile per la gara di sabato col Milan.

La trequarti.

Sempre occhio a Baldanzi per cui è in programma un incontro con la Roma la prossima settimana. Continua a piacere Ngonge di proprietà del Napoli, in prestito al Torino.

La difesa.

L'Inter non ha in programma di cedere De Vrij, che se vorrà sarà lui a chiedere di andarsene. Dodo non è un giocatore in uscita dalla Fiorentina. Il primo obiettivo viola resta Dragusin.

Gli addii.

E' ancora stallo tra Nizza e Richardson. Gli Aquilotti devono prima cedere. A proposito di Nizza, Viti farà rientro in Ligue 1: su di lui c'è la Sampdoria.