Pasquale Marino sulla Fiorentina: "Squadra in crescita e si rinforzerà"
Così il direttore sportivo, Pasquale Marino, sulla lotta salvezza della Serie A, che quest'anno riguarda anche la Fiorentina: "Tante squadre in pochi punti. La Fiorentina è in crescita, il Verona stava vincendo a Napoli. C’è da lottare fino alla fine”.
Il mercato può aiutare?
“C’è tanto tempo per il mercato. Le squadre che stanno giù cercheranno di colmare qualche lacuna. Tra queste. la Fiorentina, che comunque è già forte così".
