Dionigi: "Vi dico dove può giocare Brescianini. Ora migliori di testa"

Davide Dionigi, allenatore di Marco Brescianini ai tempi del Cosenza, ha parlato del nuovo centrocampista viola a TMW: "Brescianini è un giocatore che ho voluto fortemente quando ero sulla panchina del Cosenza, veniva da alcune stagioni complicate in cui sembrava finito fuori dai radar. È un giocatore che ha corsa, fisicità e un ottimo piede. Deve migliorare un po’ il colpo di testa, nonostante sia strutturato fisicamente. È una classica mezzala di inserimento e di qualità, a volte ha giocato anche dietro la punta, ma il suo ruolo è quello della mezzala di inserimento".