Sassuolo, Turati: "Bravi a tenere botta. Voto alla stagione? Tra l'8 e il 9"
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Protagonista con almeno un paio di parate decisive in Fiorentina-Sassuolo, il portiere neroverde Stefano Turati al fischio finale ha parlato a DAZN: "Non so quale sia stata la parata più difficile, l'importante è stato tenere botta. Stare 0-0 dopo 90 minuti dimostra che questa squadra c'è. Con Idzes davanti mi diverto, è forte e un ottimo difensore. Oggi ha dimostrato tutto il suo valore portanto a casa il clean sheet. Voto alla stagione del Sassuolo? Tra l'8 e il 9".
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