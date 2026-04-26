Palladino: "All'Atalanta con entusiasmo, non sono legato a contratto e soldi"

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(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Per il prolungamento del contratto non c'è una deadline. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno, ho un altro anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non m'importa nulla". Alla viglia della trasferta di Cagliari, Raffaele Palladino rivendica il percorso fatto sulla panchina dell'Atalanta da quando è subentrato a Ivan Juric. "Sono arrivato che la squadra era tredicesima, ora siamo settimi con ancora 15 punti in palio. Sono orgoglioso anche del percorso in Champions e in Coppa Italia, dove abbiamo mancato la finale solo per episodi sfavorevoli che non commento", rimarca l'allenatore nerazzurro. "Io mi affeziono alle società, alle persone e ai dirigenti.

Vediamo a fine stagione quel che deciderà la società. E' importante il lavoro nel presente, non allungare di due, tre o quattro anni", spiega ancora Palladino. Nel posticipo di domani Palladino si aspetta "un Cagliari dalle tante insidie, ha ottimi giocatori e un bravo allenatore come Pisacane che conosco bene, nonostante non sia in un buon momento. Ci aspetta uno stadio infuocato, noi dobbiamo reagire subito alla sconfitta con la Lazio - conclude -. Facciamo 15 punti evitando di guardare in casa delle concorrenti per non distrarci". (ANSA).