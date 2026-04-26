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Vanoli scrive sui social: "Dobbiamo dare tutto fino all'ultima partita"

Vanoli scrive sui social: "Dobbiamo dare tutto fino all'ultima partita"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Dopo le interviste ai media, Paolo Vanoli ha voluto lasciare il suo pensiero dopo Fiorentina-Sassuolo anche attraverso il proprio profilo social. "Dare tutto fino all’ultima partita", ha scritto il tecnico viola a corredo di una serie di foto che lo ritraggono intento a dare indicazioni oggi nel pareggio a reti bianche del Franchi, con anche un'immagine della curva.

Questo il post dell'allenatore della Fiorentina: