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Vanoli scrive sui social: "Dobbiamo dare tutto fino all'ultima partita"
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Dopo le interviste ai media, Paolo Vanoli ha voluto lasciare il suo pensiero dopo Fiorentina-Sassuolo anche attraverso il proprio profilo social. "Dare tutto fino all’ultima partita", ha scritto il tecnico viola a corredo di una serie di foto che lo ritraggono intento a dare indicazioni oggi nel pareggio a reti bianche del Franchi, con anche un'immagine della curva.
Questo il post dell'allenatore della Fiorentina:
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