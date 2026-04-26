Serie A, Torino-Inter 2-2: i granata sotto di due gol rimontano con Simeone e Vlasic
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Nella trentaquattresima giornata di Serie A, l'Inter fa harakiri: avanti 2-0 a Torino, si fa rimontare sul 2-2 dai granata di D'Aversa. I nerazzurri dominano di testa: doppio assist di Dimarco per Thuram (23') e Bisseck (a segno al 61' da calcio d'angolo), poi il blackout. Simeone la riapre al 70', poi Carlos Augusto tocca il pallone con la mano in area e provoca il rigore del pareggio, realizzato da Vlasic al 79'. Solo un punto per Chivu, ora a +10 sul Napoli.
Ma in ogni caso, si procura il match point Scudetto: se batte il Parma a San Siro nel prossimo turno, a prescindere dai risultati di Conte e del Milan di Allegri, è campione d'Italia. Il Torino, invece, sale a 41 punti.
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