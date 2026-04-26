FirenzeViola A vedere Fiorentina-Sassuolo anche Beppe Riso, agente di Fabio Grosso

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Presenza d'eccezione oggi sugli spalti del Franchi per Fiorentina-Sassuolo: a vedere la partita poi terminata 0-0 c'era anche Beppe Riso, agente tra gli altri del giocatore viola Brescianini ma soprattutto di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo. La presenza dell'agente - che spesso durante l'anno viene a Firenze a vedere le partite - fa rumore in settimane in cui si parla proprio del tecnico neroverde come possibile successore di Vanoli sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione.

Le parole di Grosso

Proprio di Firenze e della Fiorentina è stato chiesto in conferenza stampa a Grosso, che ha risposto: "A Firenze ho fatto il mio primo gol in Serie A ai tempi del Perugia… poi sono successe tante cose. Io sono una persona sempre ambiziosa, che vuole sognare in grande. Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Però non vado oltre questo perché sono rispettoso per il Sassuolo, abbiamo fatto un percorso molto bello in questi anni”.