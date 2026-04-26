Milan-Juventus chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
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Queste le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, match valido per la 34^ giornata di Serie A che chiude la domenica calcistica del massimo campionato:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug.
All. Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David.
A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti.
All. Luciano Spalletti.
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