Milan-Juventus chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali

Milan-Juventus chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, match valido per la 34^ giornata di Serie A che chiude la domenica calcistica del massimo campionato:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. 
A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. 
All. Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. 
A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. 
All. Luciano Spalletti.