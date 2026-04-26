Torino-Inter, le formazioni ufficiali: in attacco è Simeone contro Bonny

Torino-Inter, le formazioni ufficiali: in attacco è Simeone contro BonnyFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Alle 18 in campo l'Inter che cerca 3 punti importanti a Torino per sigillare definitivamente lo Scudetto. I granata non hanno più molto da chiedere al campionato ma proveranno a mettere in difficoltà i nerazzurri. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.