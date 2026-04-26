Idzes: "0-0 risultato giusto per Fiorentina e Sassuolo. Grandi parate di Turati".

vedi letture

Jay Idzes, difensore del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il fischio finale della partita del Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Potevamo fare qualcosa di più ma loro sono molto forti e Turati ha fatto grandi parate. Quindi credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Turati? Ha fatto molto bene e non è facile perché ha giocato poco in questa stagione".