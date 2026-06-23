Jovetic: "Strumentalizzate le mie parole: sempre rispettato la Viola"

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Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato dei suoi inizi in maglia viola: “Scelsi Firenze perché era la soluzione migliore. C’erano Juve, Real, United, ma ero giovane e dovevo giocare per fare esperienza. In viola ho vissuto momenti bellissimi. Siamo arrivati a competere con le big e a giocare in Champions League. Il grave infortunio? È stata molto dura. Ero un ragazzo di vent’anni che viveva il suo miglior momento. Per il crociato sono rimasto fermo un anno intero. Dieci giorni prima dell’infortunio mi aveva chiamato il procuratore per le offerte di Inter e Real, ma non mi sentivo ancora pronto. Poi mi sono rotto il legamento”.

Ci racconta come fu il suo addio alla Fiorentina?

“Strumentalizzarono le mie parole, ricordo un titolo ‘Addio Firenze, vado alla Juve’… Ma non avevo mai detto questo. È vero, potevo andare a Torino ma rispettavo troppo la maglia viola. Mi sarebbe anche piaciuto tornare alla Fiorentina, ma nessuno mi ha mai richiamato”.