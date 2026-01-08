Roma, interesse per Fortini: il laterale viola può rientrare nell'affare Baldanzi
FirenzeViola.it
Dopo la vittoria con il Lecce, la Roma, sotto la spinta del suo allenatore Gian Piero Gasperini, torna attiva sul mercato e dopo aver ottenuto il sì di Raspadori è ora alla ricerca di un centrale e un esterno.
Per la difesa il primo della lista è Jayden Oosterwolde, che per il Fenerbache è cedibile solo a titolo definitivo, mentre tra i nomi per la fascia, scrive il Messaggero, c'è anche Niccolò Fortini, a cui si potrebbe arrivare inserendo nella trattativa con la Fiorentina Tommaso Baldanzi, ora in uscita dalla capitale e apprezzato dalla dirigenza viola.
Pubblicità
News
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Copertina
FirenzeViolaIl ritorno di Gosens: all'Olimpico i viola ritrovano la leadership e l'incisività di Robin
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com