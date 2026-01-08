Roma, interesse per Fortini: il laterale viola può rientrare nell'affare Baldanzi

vedi letture

Dopo la vittoria con il Lecce, la Roma, sotto la spinta del suo allenatore Gian Piero Gasperini, torna attiva sul mercato e dopo aver ottenuto il sì di Raspadori è ora alla ricerca di un centrale e un esterno.

Per la difesa il primo della lista è Jayden Oosterwolde, che per il Fenerbache è cedibile solo a titolo definitivo, mentre tra i nomi per la fascia, scrive il Messaggero, c'è anche Niccolò Fortini, a cui si potrebbe arrivare inserendo nella trattativa con la Fiorentina Tommaso Baldanzi, ora in uscita dalla capitale e apprezzato dalla dirigenza viola.