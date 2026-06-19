Roma fredda su Dodo: per Gasperini il brasiliano non è una priorità di mercato

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Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, attraverso un video sulla pagina Youtube di Fabrizio Romano, ha dato un aggiornamento di mercato che riguarda il capitolo uscite della Fiorentina ed in particolare la situazione legata a Dodo, accostato nelle ultime ore alla Roma. Stando a quanto riportato appunto da Moretto, in questo momento in realtà il nome del terzino della Fiorentina, che ha il contratto in scadenza con i viola nel giugno del 2027, non sarebbe una priorità per i giallorossi. Per Gian Piero Gasperini il brasiliano non è nenache nelle prime 3/4 scelte del club per il ruolo di esterno di centrocampo.