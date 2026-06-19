Social Il cordoglio della Fiorentina per Protti: "Esempio indelebile di forza e dignità"

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La mattinata di oggi è purtroppo stata scossa da una brutta notizia che riguarda il mondo del calcio italiano. Nella notte infatti si è spento all'età di 58 anni Igor Protti, ex calciatore e bandiera del Livorno colpito da tempo da una malattia. Protti ha giocato anche per la Fiorentina nel torneo di viareggio del 1987. Questo il messaggio sui social di cordoglio del club viola:

"L'ACF Fiorentina si unisce al dolore della famiglia e di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti. Con la stessa determinazione e lo stesso coraggio mostrato in campo, ha affrontato la sua sfida più difficile, lasciando un esempio indelebile di forza e dignità".