La Svizzera vince sulla Bosnia: 4-1 deciso dai cambi elevetici. Dzeko in campo 64'

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La Svizzera vince battendo la Bosnia 4-1 e fa un passo avanti importante nel gruppo B portandosi a 4 punti. In campo anche Dzeko per 64' che esce sullo 0-0, ammonito. Ma se i cambi dei bosniaci non portano benefici, la situazione precipita quando è la Svizzera al 71' a cambiare tre giocatori. Appena entrato Manzambi infatti segna e dopo 6 minuti Muharemovic si fa espellere lasciando la Bosnia in 10. Poi arrivano i gol dell'altro neo entrato Vargas all'84' (che alla fine avrà gol e assist nelle note) e ancora di Manzambi al 90'. Gol bandiera di Mahmic prima del poker, su rigore, di Xhaka al 7' minuto di recupero.