Mondiali, grave infortunio per Kone: il giocatore del Sassuolo operato

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Il Canada, nella notte italiana, ha travolto il Qatar con un netto 6-0, ma la vittoria è stata oscurata dal grave infortunio occorso a Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo. Al 51’, il giocatore è rimasto vittima di un duro intervento di Assim Madibo, espulso inevitabilmente dall’arbitro.

Le immagini hanno mostrato la gamba sinistra del calciatore in una posizione innaturale, facendo temere fin da subito un infortunio molto serio. Secondo le prime informazioni, Koné, trasportato fuori dal campo in barella, avrebbe riportato una doppia frattura di tibia e perone e sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime ore. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.