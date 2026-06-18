Martinelli tra Avellino e Sampdoria: diverse richieste dalla B per il giovane viola

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Si prospettano diverse pretendenti per Tommaso Martinelli. Dopo sei mesi in prestito secco alla Sampdoria, che lo vorrebbe tenere con sé, il giovane portiere della Fiorentina è cercato con insistenza anche dall'Avellino. Lo fa sapere Il Mattino, riportando che gli irpini sarebbero interessati anche a Mirko Pigliacelli del Catanzaro, ma sarebbe stato messo nel mirino anche un profilo ‘mediano’ come Sebastiano Desplanches, classe 2003 di proprietà del Palermo, ma reduce dall’esperienza al Pescara.