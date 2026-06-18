A mezzanotte Canada-Qatar completa il gruppo B: le formazioni ufficiali
Dopo la vittoria della Svizzera sulla Bosnia che porta gli elvetici a 4 punti, a mezzanotte (ora italiana) allo stadio BC Place di Vancouver si gioca l'altra sfida del girone B tra il Canada e il Qatar di Lopetegui, entrambe ad un punto in classifica. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:
Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Ali Ahmed; J. David, Larin. CT: Jesse Marsch.
A disposizione: St. Claire, Goodman, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Millar, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Oluwaseyi, P. David, Nelson
Qatar (4-4-3): Abunada; Aloui, Khoukhi, Pedro Miguel, Laye; Homam Ahmed, Gaber, Madibo; Edmilson Junior, Abdurisag, Afif. CT: Julen Lopetegui.
A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Albrake, Alhussein, Hatem, Boudiaf, Alganehi, Fathy, Alaaeldin, Muntari, Alhaydos, Ali, Mohammed, Manai
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati