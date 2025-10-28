Rocchi a Open Var: "La mano di Dodo era rigore. Tutto ok su Bernardeschi e Kean"

Nel corso del consueto appuntamento con Open Var in onda ogni martedì su Dazn, sono stati resi noti gli audio del dialogo tra il Var e l'arbitro di Fiorentina-Bologna La Penna, e sono stati analizzati poi anche gli episodi dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il primo episodio preso in analisi è quello del possibile fallo di mano di Dodo, in merito al quale il Var si è così espresso nei confronti proprio di La Penna: "Dodo sta correndo, è in dinamica di corsa, il cambio di direzione che da al pallone non è così clamoroso". Sul possibile contatto ai danni di Bernardeschi invece il giudizio del Var è stato il seguente: "Contatto laterale, parziale e molto leggero. Poi al di là della leggerezza Bernardeschi trascina il piede".

In merito a tutte queste situazioni ha poi così giudicato Rocchi: "Non condivido la scelta su Dodo, quello per me è calcio di rigore. Qui la difficoltà vera è capire se il giocatore tocca o no il pallone. Dal momento che decidi che il tocco c'è, è comunque un gesto istintivo ma di un giocatore che si accomoda il pallone e per questo è punibile. Su Bernardeschi invece non è calcio di rigore, perché o c'è uno step on foot chiaro, e non è questo il caso, qui il contatto è forse tra gli scarpini e il giocatore della Fiorentina inoltre mette il piede a terra e non va sull'avversario, mentre l'atteggiamento dell'attaccante è quello che noi non vogliamo. La caduta non è naturale o dovuta a una dinamica di gioco. La decisione in questo caso è stata corretta così come la scelta del doppio giallo a Holm". Rocchi è poi stato chiamato anche a giudicare il tocco di mano di Kean antecedente al primo rigore assegnato alla Fiorentina: "In questo caso c'è solo da decidere se il tocco di mano è punibile o meno. In questo caso non lo è perché è un tocco di mano fortuito e non c'è immediatezza nel gol, ci fosse stata immediatezza nel gol allora, al di la del fatto che sia stato o no fortuito, era punibile. Il successivo rigore poi assegnato per fallo di mano di Ferguson è assolutamente corretto".