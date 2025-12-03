Retroscena, Tare suggerì il nome di Sarri a Pradè. L'ex ds viola scelse Pioli
C'è un retroscena di mercato interessante che riguarda la Fiorentina e la scelta durante la scorsa estate del nuovo allenatore rivelato direttamente da "Il Messaggero" sulla sua edizione odierna. Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano romano, l'attuale Ds del Milan, Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio ai tempi anche della prima gestione Sarri, l'estate scorsa avrebbe suggerito al collega Daniele Pradé di muoversi per portare proprio l'attuale tecnico biancoceleste a Firenze.
La Fiorentina però ha deciso di andare per la sua strada puntando con decisione su Stefano Pioli. Il resto fino ad arrivare ad oggi è storia nota.
