Pasqualin convinto sulla Fiorentina: "C'è tempo per rimediare. Sassuolo per la svolta"
FirenzeViola.it
Ai taccuini di TMW, nella consueta rubrica di mezzanotte "A tu per tu", è stato protagonista Claudio Pasqualin. Lo storico operatore di mercato, nonché avvocato, ha preso la parola anche a proposito della Fiorentina e del momento attuale: "L'idea è che si faccia ancora in tempo per rimediare. Certo. L'Atalanta era una delle squadre meno adatte per sperare in una vittoria".
Queste invece le parole sull'imminente gara col Sassuolo: "Sabato la Fiorentina va a Sassuolo, potrebbe essere la partita della svolta. Un'altra storia. Bisogna ripartire subito".
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
