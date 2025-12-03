Pasqualin convinto sulla Fiorentina: "C'è tempo per rimediare. Sassuolo per la svolta"

Ai taccuini di TMW, nella consueta rubrica di mezzanotte "A tu per tu", è stato protagonista Claudio Pasqualin. Lo storico operatore di mercato, nonché avvocato, ha preso la parola anche a proposito della Fiorentina e del momento attuale: "L'idea è che si faccia ancora in tempo per rimediare. Certo. L'Atalanta era una delle squadre meno adatte per sperare in una vittoria".

Queste invece le parole sull'imminente gara col Sassuolo: "Sabato la Fiorentina va a Sassuolo, potrebbe essere la partita della svolta. Un'altra storia. Bisogna ripartire subito".