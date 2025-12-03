Biasin: "Alla Fiorentina serve compattezza. Gesto di Dzeko da grande uomo"

Fabrizio Biasin, noto giornalista, nel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha toccato anche il tema legato al momento difficile e prolungato che sta vivendo la Fiorentina, in fondo alla classifica di Serie A e ancora senza vittorie in campionato: "La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicologica che va affrontata più con la carota che con il bastone. Per questo l’immagine di Dzeko che abbraccia il megafono e parla ai tifosi è più che significativa e racconta la grandezza dell’uomo prima ancora che del giocatore.

Solo la compattezza – società- giocatori-tifosi - può portare a una svolta, l’ambiente sembra averlo capito e, se così sarà, avrà dimostrato grande e fondamentale lucidità".