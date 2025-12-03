Dzeko-tifosi, Biasin sicuro: "Immagine significativa: racconta la grandezza di Edin"

Nel suo editoriale odierno per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Fabrizio Biasin ha parlato anche dell'attualità di casa Fiorentina. In particolare, Biasin ha preso posizione sulle dichiarazioni di Edin Dzeko a Bergamo dopo la partita con l'Atalanta, riguardanti la tifoseria: "La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicologica che va affrontata più con la carota che con il bastone.

Per questo l’immagine di Dzeko che abbraccia il megafono e parla ai tifosi è più che significativa e racconta la grandezza dell’uomo prima ancora che del giocatore. Solo la compattezza - società-giocatori-tifosi - può portare a una svolta, l’ambiente sembra averlo capito e, se così sarà, avrà dimostrato grande e fondamentale lucidità", le parole di Biasin.