Altra tegola per la Juventus, rottura del menisco per Federico Gatti
Continua il momento difficile a livello di infortuni in casa Juventus. Il club bianconero infatti, dopo la notizia della lesione di alto grado all'adduttore per Dusan Vlahovic (costretto all'operazione e verso oltre i 3 mesi di stop), perde anche Federico Gatti, il quale ha subito una lesione del menisco mediale. Questo il comunicato ufficiale del club sulle condizioni del difensore italiano:
"Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".
