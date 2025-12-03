Coppa Italia, l'Atalanta non fa sconti: battuto 4-0 il Genoa, trova la Juve ai quarti
FirenzeViola.it
L'Atalanta di Raffaele Palladino non fa sconti neanche in Coppa Italia e accede ai quarti di finale del torneo. I bergamaschi, nell'ottavo di finale di oggi pomeriggio giocato dalle ore 15 alla New Balance Arena, hanno battuto il Genoa per 4-0 e troveranno così la Juventus all'atto successivo, dopo la vittoria bianconera di ieri contro l'Udinese. A segno per la Dea Djimsiti, De Roon, Ahanor e Pasalic, che portano così gli orobici ai quarti.
