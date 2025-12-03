Comuzzo in Arabia? L'agente di Inzaghi: "Non voleva lasciare Firenze"

L'agente Federico Pastorello, procuratore di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Al Hilal, ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com anche del mancato passaggio di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, dai viola al club Arabo. Queste le sue parole:

E' vero che era stata avanzata un'offerta da 35 milioni di euro più tre di bonus?: "Alla fine non è andata in porto e da ciò che mi risulta una vera offerta poi non è arrivata perché il giocatore non aveva intenzione di prendere in considerazione la proposta".

L'Al Hilal potrebbe tornare a farsi sotto a gennaio?: "Tecnicamente per un under ci sarebbe spazio. L'importante in Saudi Pro League è far giocare otto stranieri, però poi con gli under ne puoi tesserare anche dieci. Tecnicamente potrebbe essere fattibile, poi c'è da capire se il club vuole fare questo tipo di scelta".