Arbitri, Fiorentina-Milan affidata al signor Massa di Imperia

di Redazione FV

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni valide per la ventesima giornata di campionato (la prima del girone di ritorno. Fiorentina-Milan è stata affidata al signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Meli e Costanzo, e dal Quarto Uomo Rapuano. Al Var ecco Maresca, mentre l'aiuto Var sarà Chiffi

FIORENTINA–MILAN h. 15.00

MASSA
MELI–COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI