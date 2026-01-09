Arbitri, Fiorentina-Milan affidata al signor Massa di Imperia
L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni valide per la ventesima giornata di campionato (la prima del girone di ritorno. Fiorentina-Milan è stata affidata al signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Meli e Costanzo, e dal Quarto Uomo Rapuano. Al Var ecco Maresca, mentre l'aiuto Var sarà Chiffi.
FIORENTINA–MILAN h. 15.00
MASSA
MELI–COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
