Rampulla su Vanoli: "Manca tranquillità nell'ambiente, non credo un altro tecnico cambi la situazione"

Simone Braglia, Michelangelo Rampulla e Alberto Di Chiara, intervenuti a Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà, hanno risposto così alla domanda sul futuro di Paolo vanoli.

Simone Braglia: "Credo che la Fiorentina avrebbe bisogno di smantellare la squadra. Se prendi un allenatore nuovo, è dura. Se avesse vinto a Parma ero speranzoso, ma ha perso un'altra opportunità per salvarsi".

Michelangelo Rampulla: "Manca tranquillità nell'ambiente. Non vedo un altro allenatore che possa cambiare totalmente la situazione. Nicola sarebbe ideale ma è a Cremona".

Alberto Di Chiara: "Servirebbe un mago. Entrare nella testa di tutti è difficile. Non so Paratici cosa abbia in mente e la progettualità, il ritorno di Pioli credo sia da scartare però. Risparmieresti di ingaggio con lui, questo è vero, però lo vedo difficile. Oggi devi trovare qualcuno che abbia la bacchetta magica. Oggi vedi che manca qualcosa alla squadra, al di là di un po' di sfortuna. Credo che serva un equilibrio all'interno e che un punto di riferimento in società debba esserci. Non so se Vanoli ha in mano la situazione, non sembra a vederlo".