Eugenio Ascari: "Se i viola perdono con la Cremonese, Paratici è inutile"
Queste le parole dell'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, sulla Fiorentina: "Da Parma mi porto dietro il gol fallito da Piccoli, l'egoismo di Kean, le circostanze incredibili... Diventa inutile parlare delle gare che la Fiorentina potrà "vincere in futuro". Quello con la Cremonese è uno spareggio, se i viola perdono sono retrocessi, forse anche col pareggio.
Sarebbe inutile anche l'arrivo di Paratici. I mali nascono sempre dalla testa della società: la mancanza della società, la distanza di Commisso, e i problemi dopo la mancata sostituzione di Barone, che non era uomo di calcio ma rappresentava la società, cosa che non si può dire di Ferrari".
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
