Eugenio Ascari: "Se i viola perdono con la Cremonese, Paratici è inutile"

Eugenio Ascari: "Se i viola perdono con la Cremonese, Paratici è inutile"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:31News
di Redazione FV
fonte TVL

Queste le parole dell'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, sulla Fiorentina: "Da Parma mi porto dietro il gol fallito da Piccoli, l'egoismo di Kean, le circostanze incredibili... Diventa inutile parlare delle gare che la Fiorentina potrà "vincere in futuro". Quello con la Cremonese è uno spareggio, se i viola perdono sono retrocessi, forse anche col pareggio.

Sarebbe inutile anche l'arrivo di Paratici. I mali nascono sempre dalla testa della società: la mancanza della società, la distanza di Commisso, e i problemi dopo la mancata sostituzione di Barone, che non era uomo di calcio ma rappresentava la società, cosa che non si può dire di Ferrari".