Ufficiale Empoli, ora c'è anche l'annuncio del ribaltone dirigenziale: via Gemmi e Perna

vedi letture

E' arrivato anche l'annuncio ad ufficializzare l'addio dell'Empoli al direttore sportivo e al responsabile scouting. Ecco la nota del club: "Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting. A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".