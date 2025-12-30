Giudice sportivo: 5mila euro di multa alla Fiorentina, Mandragora in diffida. Due turni a Di Francesco

Il giudice sportivo ha ufficializzato le proprie decisioni in merito alla diciassettesima giornata di serie A. Pugno duro nei confronti dell'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, squalificato per due giornate "per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".

Solo un giocatore invece è stato squalificato, si tratta di SANTOS SILVA Diego Carlos del Como. Rolando Mandragora è invece entrato in diffida dopo la quarta ammonizione rimediata a Parma. La Fiorentina invece è tra i sei club che hanno ricevuto un'ammenda a vario titolo. Si va dai 10mila euro del Milan , gli 8 del Lecce e i 7 della Lazio fino ai 2 del Bologna e i 1.500 dell'Atalanta passando appunto per i 5mila comminati alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".